Частичная мобилизация в России затронет артистов без брони и отсрочки

Артисты без брони и отсрочки не освобождаются от частичной мобилизации Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Артисты, в том числе певцы и актеры, которые не имеют брони и отсрочки, могут быть призваны в Вооруженные силы РФ по частичной мобилизации для участия в спецоперации на Украине. Об этом сообщает портал "Объясняем.рф", запущенный правительством России для публикации оперативной и проверенной информации.

"Если данные должности в учреждениях культуры не имеют брони, а работники находятся в запасе ВС РФ и у них нет оснований для отсрочки по состоянию здоровья, они могут быть мобилизованы", - говорится в сообщении.

Как ранее писал сайт KP.RU, уполномоченный по правам предпринимателей при президенте Борис Титов и Российский союз промышленников и предпринимателей просят правительство дать отсрочку от мобилизации ключевым работникам важных для страны промышленных предприятий.

Напомним, президент России Владимир Путин подписал указ об отсрочке от призыва на военную службу по мобилизации. В частности, документ предусматривает предоставление отсрочки от призыва по частичной мобилизации студентам, обучающимся по очной и очно-заочной формам обучения.