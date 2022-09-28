Глава ЛНР Пасечник обратился к Путину с просьбой о вхождении республики в состав России Фото: REUTERS

Глава Луганской Народной Республики (ЛНР) Леонид Пасечник обратился к президенту России Владимиру Путин с просьбой рассмотреть вопрос о вхождении республики в состав Российской Федерации РФ на правах субъекта. Об этом говорится в телеобращении главы ЛНР.

По его словам, на протяжении восьми лет жители республики подвергаются жестоким обстрелам и геноциду со стороны украинских властей. «Все эти восемь лет только Российская Федерация оказывала и продолжает оказывать всеобъемлющую помощь жителям Донбасса и у нас нет никаких сомнений, что вместе мы добьемся справедливости», - сказано в телеобращении главы республики.

Пасечник выразил благородность за благодарны признание независимости ЛНР в феврале 2022 года, указав на то, что такое решение имело для республики «огромное значение». «С учетом одобрения населением республики решения на референдуме, прошу Вас рассмотреть вопрос о вхождении Луганской Народной Республики в состав России», - заявил он.

Напомним, накануне глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил, что отправляется в Москву для завершения юридической части вхождения республики в состав России.