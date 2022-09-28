Песков ответил на вопрос о продолжении спецоперации после освобождения Донбасса

Дмитрий Песков Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков ответил на вопрос журналистов о том, продолжится ли российская специальная военная операция на Украине, когда все населенные пункты Донбасса будут освобождены.

По словам пресс-секретаря президента России, для начала необходимо как минимум освободить всю территорию Донецкой народной республики (ДНР). Дмитрий Песков уточнил, что речь идет о границах 2014 года.

"Мы говорим о территории, которая находится в границах 2014 года, - констатировал Песков. - Поэтому как минимум нужно освободить всю территорию Донецкой Народной Республики".

Как ранее писал сайт KP.RU, еще в июле Минобороны России выступило со срочным заявлением. В нем министр обороны Сергей Шойгу доложил российскому лидеру Владимиру Путину об освобождении Луганской народной республики (ЛНР). Освобождение ДНР продолжается по сей день.

Напомним, президент России Владимир Путин назвал главным результатом российской специальной военной операции на Украине укрепление суверенитета РФ. Об этом российский лидер сообщил на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) 7 сентября 2022 года.