Сальдо попросил Путина включить Херсонскую область в состав России

Владимир Сальдо Фото: YouTube

Глава Херсонской области Владимир Сальдо обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой включить регион в состав Российской Федерации по итогам референдума. Снимок обращения руководитель региона опубликовал в своем телеграм-канале в среду, 28 сентября 2022 года

"Наши жители сделали свой исторический выбор и решили стать частью многонационального народа Российской Федерации, в котором все люди равны друг перед другом и перед законом", - написал Сальдо.

Глава Херсонской области уточнил, что 87% избирателей на референдуме поддержали воссоединение с Россией.

Напомним, сайт KP.RU ведет прямую онлайн-трансляцию подсчета голосов в референдумах. Помимо свежих данных ЦИК в ней можно узнать мнения политиков, экспертов и другую интересную информацию.