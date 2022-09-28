Турчак заявил, что еще 15 членов "Единой России" добровольно отправились в зону спецоперации

Санкт-Петербург. Во время заседания Фото: Артем КИЛЬКИН

Секретарь Генсовета партии “Единая Россия” Андрей Турчак заявил, что порядка 15 однопартийцев, - депутатов заксобрания, гордум, сельсоветов, - отправились в зону спецоперации. Пресс-служба, цитирующая слова Турчака, сообщает, что ранее члены “Единой России” уже вызывались добровольцами в рамках частичной мобилизации.

"Депутатский призыв продолжается. В зону СВО отправляются и готовы отправиться сенаторы, депутаты "Единой России" всех уровней - добровольно и по мобилизации. В ближайшее время их ряды пополнят еще 15 наших товарищей - депутатов заксобраний, гордум и сельсоветов", - пишут в пресс-службе.

Список, по словам секретаря, не окончательный. Заявления депутатов с разных концов страны продолжают поступать с просьбой допустить их к участию в СВО.

"Защита Отечества - дело чести, для которого не существует депутатских статусов, рангов и званий", - подчеркнул Турчак.

Ранее сайт KP.RU писал о предложении депутата Госдумы РФ Александр Хинштейн проводить “умную мобилизацию” для бывших сотрудников силовых структур. По его мнению, важно учитывать когда призывать их и как обеспечить краткосрочными контрактами с Министерством обороны.