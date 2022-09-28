Песков отреагировал на прекращение приема карты "Мир" рядом банков Турции Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков прокомментировал прекращение обслуживания российской платежной систем «Мир» рядом турецких банков. По его словам, данное решение принято под беспрецедентным давлением Вашингтона.

«Понятно, что банки и экономоператоры находятся под сильнейшим давлением США, им угрожают вторичными санкциями для банковской системы, и это решение, понятно, принято под этим совершенно беспрецедентным давлением», - заявил представитель Кремля комментируя эту ситуацию в среду, 28 сентября.

Песков заявил, что на данный момент сложилась сложная ситуация, отметив необходимость «совместно искать пути противодействия этому давлению».

Напомним, ранее турецкие Denizbank и Isbankasi соощили о прекращении обслуживания карт «Мир», указав на введенные антироссийских санкций со стороны США и Великобритании, но крупные турецкие банка Halkbank, Ziraat bankasi и VakifBank продолжали обслуживать карты российской платежной системы. Однако сегодня, 28 сентября, появилось сообщение о том, что обслуживание карт российской системы прекратили все банки Турции, позже появилось уточнение, что банкоматы Halkbank и Ziraat bankasi до сих пор выдают деньги при использовании «МИР».