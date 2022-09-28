Кремль ожидает от Дании и Швеции данных об инцидентах на «Северных потоках» Фото: REUTERS

Кремль ожидает от Дании и Швеции дополнительной информацию повреждений на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток – 2» поскольку именно у этих стран есть оборудование, мимо которого невозможно подобраться к трубопроводам незамеченными. Такое заявление сделал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

«Какую-то информацию можно всем нам, наверное, ожидать от датчан и от шведов … Именно у них там очень много оборудования, которое осуществляет мониторинг, и не попавшись в поле видения этого оборудования, никто не мог, по идее, приблизиться к этим трубам», - заявил представитель Кремля.

Напомним, днем ранее, 27 сентября, оператор Nord Stream AG объявил о повреждения на трех нитках морских газопроводов системы «Северный поток». В результате инцидента, который назвали беспрецедентным, понизилось давление.

Как писал сайт KP.RU, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен призвала к проведению расследование, назвав данный инцидент диверсией. Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что имеющаяся на данный момент сведения указывает на то, что произошедшие стало результатом умышленных действий