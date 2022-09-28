Володин предложил отдать автомобили покинувших Россию лиц семьям участников спецоперации Фото: Евгения ГУСЕВА

Автомобили покинувших Россию граждан, брошенные на границе, нужно передать семьям участников военной спецоперации на Украине, считает председатель Государственной думы Вячеслав Володин.

«Сейчас уже машины бросают. Надо подумать, кому эти машины отдать. Может, семьям тех ребят, которые поехали воевать? Это будет правильно», – сказал спикер нижней палаты парламента на пленарном заседании.

По словам Володина, списки тех, кто покидает Россию, составляются с 21 сентября.

Как писал сайт KP.RU, Министерство обороны России не обращалось к Казахстану, Грузии и другим государствам по вопросам якобы принудительного возвращения российских граждан и не планирует этого делать.

Тем временем на контрольно-пропускном пункте «Верхний Ларс», который расположен у государственной границы с Грузией в Северной Осетии, был развернут мобилизационный пункт военкомата.