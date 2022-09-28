Россия
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
+10°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Политика28 сентября 2022 10:25

Путин пока не собирается выступать с обращением по итогам референдумов

Песков заявил, что Путин пока не собирается выступать с обращением по итогам референдумов
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Путин пока не собирается выступать с обращением по итогам референдумов

Путин пока не собирается выступать с обращением по итогам референдумов

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

На данный момент обращение президента России Владимира Путина в связи с итогами референдумов в Донецкой и Луганской Народных Республика (ДНР и KYH), а также в Херсонской и Запорожской областях не планируется. Такое заявление в среду, 28 сентября, сделал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

«В настоящий момент нет, но в случае, если какие-то мероприятия, и когда, скажем так, они уже возникнут, мы будем вас своевременно информировать», - заявил представитель Кремля, отвечая на советующий вопрос.

Напомним, референдумы в ДНР и ЛНР, а также Херсонской и Запорожской областях по вопросу о вхождении в состав Российской Федерации состоялись с 23 по 27 сентября 2022 года. По итогам обработки 100% бюллетеней в Донецкой Народной Республике за вхождение в состав России высказались 99,23% проголосовавших, в Луганской Народной Республике - 98,42%, в Херсонской области - 87,05%, в Запорожской области - 93,11%.