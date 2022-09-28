Путин пока не собирается выступать с обращением по итогам референдумов Фото: GLOBAL LOOK PRESS

На данный момент обращение президента России Владимира Путина в связи с итогами референдумов в Донецкой и Луганской Народных Республика (ДНР и KYH), а также в Херсонской и Запорожской областях не планируется. Такое заявление в среду, 28 сентября, сделал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

«В настоящий момент нет, но в случае, если какие-то мероприятия, и когда, скажем так, они уже возникнут, мы будем вас своевременно информировать», - заявил представитель Кремля, отвечая на советующий вопрос.

Напомним, референдумы в ДНР и ЛНР, а также Херсонской и Запорожской областях по вопросу о вхождении в состав Российской Федерации состоялись с 23 по 27 сентября 2022 года. По итогам обработки 100% бюллетеней в Донецкой Народной Республике за вхождение в состав России высказались 99,23% проголосовавших, в Луганской Народной Республике - 98,42%, в Херсонской области - 87,05%, в Запорожской области - 93,11%.