Жители подконтрольной Киеву части Запорожской области перекрыли трассу Фото: Telegram-канал члена ВГА Запорожской области Владимира Рогова

Жители подконтрольной Украине территории Запорожской области перекрыли Ореховское шоссе, заявил член главного совета военно-гражданской администрации (ВГА) региона Владимир Рогов. Таким образом, они протестуют против киевского режима, уточнил он.

«В знак протеста против действий режима Зеленского запорожцы перекрыли Ореховскую трассу. На Запорожье люди, которых не выпускают на освобожденную территорию, в знак протеста заблокировали дорогу и требуют, чтобы их выпустили», – написал член ВГА Запорожской области в Telegram.

По словам Рогова, ранее власти Украины объясняли блокировку выезда жителей в освобожденную часть Запорожской области тем, что людям не давали возможности принять участие в референдуме. После его завершения ситуация не поменялась, отметил он. Как заявил член ВГА региона, жители вынуждены неделями, а иногда и месяцами ждать возможности выехать.

Как писал сайт KP.RU, накануне были озвучены результаты референдумов о присоединении к России в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях.