Северная Корея вновь запустила баллистическую ракету в сторону Японского моря Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Северная Корея вновь совершила пуск баллистической ракеты в сторону Японского моря. Об этом в среду, 28 сентября, заявило южнокорейское информационное агентство Рёнхап со ссылкой на Комитет начальников штабов Вооруженных сил Южной Кореи.

Уточняется, что это второе ракетное испытание КНДР за последние три дня. В минувшие воскресенье, 25 сентября прошло испытание баллистической ракеты малого радиуса действия в районе уезда Тхэчхон.

Тем временем, служба безопасности на море Японии заявляет, что ракета, выпущенная в сторону Японского моря, уже упала в море. В заявлении суда просят «соблюдать бдительность и при обнаружении фрагментов, не приближаясь к ним, сообщать в службу безопасности».

Незадолго до этого при канцелярии премьер-министра Японии был создан экстренный штаб с участием ключевых министров. Это было сделано в связи с пуском, предположительно, баллистической ракеты Северной Кореей.