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В мире28 сентября 2022 10:55

Власти Норвегии усилили меры безопасности на шельфе после повреждений на "Северных потоках"

Министр нефти и энергетики завил, что безопасности на континентальном шельфе уделяется большое внимание
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Власти Норвегии усилили меры безопасности на шельфе после повреждений на "Северных потоках"

Власти Норвегии усилили меры безопасности на шельфе после повреждений на "Северных потоках"

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Власти Норвегии приняли решение об усилении мер безопасности на норвежском континентальном шельфе после сообщений об утечки на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток – 2». Такое заявление в среду, 28 сентября, сделал министр нефти и энергетики страны Терье Осланд.

«Сегодня в тесном контакте работали правительство, полиция, вооруженные силы и операторы норвежского континентального шельфа», - заявил глава ведомства, отметив, что в результате правительство приняло решение усилить «меры безопасности, связанные с инфраструктурой, наземными объектами и установками на норвежском континентальном шельфе».

Как отметил Осланд, слова которого приводит телекомпания NRK, безопасности операций на континентальном шельфе Норвегии уделяется большое внимание.

Напомним, накануне оператор Nord Stream AG заявил о повреждения на трех нитках морских газопроводов системы «Северный поток». В результате произошедшего понизилось давление. Инцидент назвали беспрецедентным

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен назвала инцидент диверсией, призвав к проведению расследовании. Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель также заявил, что имеющаяся данные указывает на то, что произошедшие было результатом умышленных действий.