Власти Норвегии усилили меры безопасности на шельфе после повреждений на "Северных потоках" Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Власти Норвегии приняли решение об усилении мер безопасности на норвежском континентальном шельфе после сообщений об утечки на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток – 2». Такое заявление в среду, 28 сентября, сделал министр нефти и энергетики страны Терье Осланд.

«Сегодня в тесном контакте работали правительство, полиция, вооруженные силы и операторы норвежского континентального шельфа», - заявил глава ведомства, отметив, что в результате правительство приняло решение усилить «меры безопасности, связанные с инфраструктурой, наземными объектами и установками на норвежском континентальном шельфе».

Как отметил Осланд, слова которого приводит телекомпания NRK, безопасности операций на континентальном шельфе Норвегии уделяется большое внимание.

Напомним, накануне оператор Nord Stream AG заявил о повреждения на трех нитках морских газопроводов системы «Северный поток». В результате произошедшего понизилось давление. Инцидент назвали беспрецедентным

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен назвала инцидент диверсией, призвав к проведению расследовании. Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель также заявил, что имеющаяся данные указывает на то, что произошедшие было результатом умышленных действий.