ВМС ФРГ участвуют в расследовании инцидента на "Северных потоках" Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Военно-морские силы (ВМС) Германии участвуют в расследовании инцидента с падением давления на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток – 2». Такое заявление в среду, 28 сентября, сделала министр обороны ФРГ Кристине Ламбрехт.

«Предполагаемая диверсия на трубопроводах в Балтийском море - еще одно напоминание о том, что мы зависим от критически важной инфраструктуры, в том числе и под водой», - приводит агентство Reuters слова главы военного ведомства, которая отметила, что данная ситуация должна быть прояснена, а виновные быстро установлены.

Напомним, оператор Nord Stream AG сообщил о повреждения на трех нитках морских газопроводов системы «Северный поток», что привело к понижению давления. Инцидент назвали беспрецедентным. МИД РФ заявил о готовности России участвовать в расследовании аварии.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен назвала инцидент диверсией, призвав провести расследование. По словам верховного представителя Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля, имеющаяся данные говорят о том, что произошедшие было результатом умышленных действий.