Песков заявил, что Путин пообщается с главами ДНР и ЛНР Фото: REUTERS

У президента России Владимира Путина «так или иначе» будет общение с главами Донецкой и Луганской народной республик Денисом Пушилиным и Леонидом Пасечником, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Мы сообщим, как только они встанут в график и если они встанут в график. Так или иначе, конечно же, будет общение. Пока планы верстаются», – сказал пресс-секретарь главы государства журналистам.

Также Песков пообещал проинформировать СМИ, как только состоится подписание договоров с ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областями о вхождении в состав России.

Как писал сайт KP.RU, ранее Пасечник обратился к Путину с просьбой рассмотреть вопрос о вхождении ЛНР в состав Российской Федерации на правах субъекта.

Напомним, накануне Пушилин заявил, что отправляется в Москву для завершения юридической части вхождения ДНР в состав России.