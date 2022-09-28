Песков назвал глупыми предположения о причастности России к авариям на «Северных потоках» Фото: REUTERS

Предположения о том, что к авариями на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток – 2» причастна Россия, глупы и абсурдны, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Это достаточно предсказуемо, а также предсказуемо глупо высказывать такие версии. Предсказуемо глупо и абсурдно. Это большая проблема для нас. Обе нитки «Северного потока – 2» заполнены газом, вся система готова к прокачке газа, и этот газ очень дорогой», – сказал пресс-секретарь главы государства в беседе с журналистами.

Как отметил Песков, прежде чем делать какие-то заявления, нужно дождаться момента исследования прорывов и определения причин аварии на трубопроводах.

Как писал сайт KP.RU, вечером 26 сентября диспетчеры центра управления «Северного потока» зафиксировали падение давления на обеих нитках газопровода, также сообщалось о ЧП с падением давления на «Северном потоке-2».

Тем временем немецкие СМИ сообщили, что падение давления газа в газопроводе «Северный поток – 2» и обеих нитках «Северного потока», предположительно, связано с диверсией.

В Швеции в то же время сообщили о подводных взрывах в районе утечек газа на «Северных потоках».