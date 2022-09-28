Видео утечки газа из "Северного потока" показала береговая охрана Швеции

Зона выхода газа на поверхности воды составляет почти километр в диаметре Фото: Кадр видео

Опубликовано видео с места утечки газа из поврежденных ниток газопровода, произошедшей в исключительной экономической зоне Швеции. Кадры бурлящей воды опубликовала на своем официальном сайте шведская береговая охрана в среду, 28 сентября 2022 года.

"Выброс виден на поверхности моря в виде бурлящего подводного столба и составляет около 900 метров в диаметре", - говорится в сообщении ведомства.

Как ранее писал сайт KP.RU, разрушения на двух нитках "Северного потока" и одной – "Северного потока – 2" носят беспрецедентный характер. Определить сроки их восстановления сейчас невозможно. Об этом сообщили журналистам в компании Nord Stream AG, выступающей оператором газопроводов.

Напомним, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков не исключил, что авария на газопроводе "Северный поток" могла произойти в результате диверсии. По мнению пресс-секретаря президента России, инцидент влияет на энергобезопасность целого континента.