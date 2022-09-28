Совфед РФ заявил, что в бюджете страны хватит средств на соцвыплаты гражданам присоединенных территорий

ДНР. г.Донецк. Голосование на референдуме ДНР по вопросу о вхождении в состав РФ на правах субъекта РФ. Жители голосуют на избирательном участке им. Моторолы (Арсена Павлова). Фото: Дмитрий СТЕШИН

Первый замглавы бюджета комитета Совфеда Елена Перминова заявила, что выплаты гражданам новых субъектов будут обеспечиваться три года, несмотря на бюджет, сформированный с дефицитом, в случае их присоединения к России.

"Я думаю, что (средств на социальные выплаты гражданам новых субъектов) хватит", - сказала политик.

Первый замглавы уточнила, что хоть бюджет сформирован и с дефицитом, у государства имеются дополнительные источники средств в виде внутренних заимствований, выпуска ОФЗ и Фонда национального благосостояния.

По словам Перминовой, 3 октября в ходе обсуждения проекта федерального бюджета на ближайшие три года, Совет федерации вынесет вопрос обеспечения новых субъектов на рассмотрение с главой Минфина РФ Антоном Силуановым. Но для начала всё же стоит принять субъекты в состав России, считает она.

Днем ранее, 27 сентября 2022 года, завершились референдумы на территориях ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей, по результатам которых стало понятно, что граждане новых субъектов единодушны в желании присоединиться к России.

Напомним, власти России уже выплатили порядка 9 трлн рублей беженцам из Украины и Донбасса и 11 трлн запланированных. Каждый прибывающий с территории конфликта получает единовременную выплату в 10 тыс. рублей и имеет право на социальное жилье.