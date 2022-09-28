СБУ предъявила обвинение главам ДНР, Херсонской и Запорожской областей из-за организации референдумов Фото: ТАСС/Валерий Матыцин

Глава ДНР Денис Пушилин, председатель военно-гражданской администрации (ВГА) Запорожской области Евгений Балицкий, глава ВГА и замглавы ВГА Херсонской области Владимир Сальдо и Кирилл Стремоусов обвиняются украинскими властями в коллаборационизме. Как сообщает Служба безопасности Украины, обвинения связаны с организацией референдумов о вхождении в состав России.

«Следователи СБУ обвиняют этих лиц в совершении уголовного преступления по ч. 2 ст. 28 и ч. 5 ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины («Коллаборационная деятельность»), – сказано в Telegram-канале СБУ.

Кроме того, в коллаборационизме обвиняются еще 16 организаторов референдумов, в том числе секретарь Центрального избирательного комитета ДНР Елена Радомская, исполняющая обязанности мэра Мелитополя Галина Данильченко, председатель ЦИК Запорожской области Галина Катющенко и глава ЦИК Херсонской области Марина Захарова.

Как писал сайт KP.RU, накануне были озвучены результаты референдумов о присоединении к России в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях.