Вениамин Кондратьев о частичной мобилизации: «Люди должны понимать: повестка – это не значит, что тебя призовут»

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– Сегодня продолжает поступать много вопросов связанных с частичной мобилизацией жителей края. Необходимо активнее вести разъяснительную работу. Люди должны понимать: повестка – это не значит, что тебя призовут. В первую очередь, армии нужны те, кто имеет необходимую военно-учетную специальность и боевой опыт. От того, насколько слаженно и качественно мы отработаем поручение президента, будет зависеть не только решение задач в зоне спецоперации, но и стабильность в крае. Кубань остается гарантом продовольственной безопасности всей страны, – заявил Вениамин Кондратьев.

Глава Краснодарского края также отметил, что выполняя требования по мобилизации, региональные власти должны обеспечить деятельность градообразующих предприятий, агропромышленного комплекса.

– Мы решим задачи по мобилизации, поставленные главой государства. При этом необходим сбалансированный подход, чтобы сохранить экономику региона, – сказал губернатор.

Военный комиссар Краснодарского края Александр Кузнецов признал, что в первые дни мобилизации были определенные вопросы и недочеты, но ситуацию стабилизировали.

– Стараемся призывать только тех, кто имеет необходимую военно-учетную специальность. Особо отмечу, что жители Кубани остаются патриотами в высшем значении этого слова. Согласно плану первого дня мобилизации, должны были призвать 500 человек, а в военкоматы пришли порядка тысячи человек. И большинство не по повесткам – добровольцы. Мы развернули пункты временного пребывания, чтобы разместить людей, – пояснил Александр Кузнецов.

Поблагодарив военкома за взвешенный подход в организации мобилизации, губернатор обратился к главам муниципалитетов.

– Вы как никто другой, знаете ситуации в своих районах. Нужно оперативно сверять информацию по каждому пришедшему в военкомат, в том числе учитывать состояние здоровья. Призыву подлежат только те, кто подходит под критерии, определенные минобороны, – потребовал Вениамин Кондратьев.