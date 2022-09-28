Дмитрий Песков Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Задача по освобождению всей территории Донецкой Народной Республики (ДНР) сохраняется. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя цели спецоперации на Украине после проведения референдумов о вхождении в состав России республик Донбасса, а также Херсонской и Запорожской областей.

"Вы знаете, что не вся территория ДНР еще освобождена, - уточнил Песков. - Мы говорим о территории, которая находится в границах 2014 года. Поэтому как минимум нужно освободить всю территорию ДНР".

Пресс-секретарь российского лидера добавил, что более детальный ответ на этот вопрос можно будет дать, если будут подписаны документы о присоединении к РФ новых субъектов.

Напомним, референдумы о присоединении к России Донецкой и Луганских народных республик (ДНР и ЛНР), а также Херсонской и Запорожской областях завершились во вторник, 27 сентября 2022 года. Участки закрылись в 16:00 по мск времени.

По результатам мероприятия абсолютное большинство избирателей проголосовали за воссоединение с Российской Федерацией. Подробности, мнения экспертов и другую интересную информацию по итогам референдумов можно узнать в онлайн-трансляции на сайте KP.RU.