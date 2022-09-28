Глава Минцифры Шадаев заявил, что оснований для удаления сервисов VK из AppStore не было Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Никаких юридических оснований для удаления сервисов российской компании VK, в том числе социальной сети, из магазина приложений App Store для устройств на iOS не было. Такое заявление в среду, 28 сентября, сделал глава Минцирфы Максут Шадаев, указав на то, что теперь остается непонятным принятое решение.

«Никаких юридических оснований и новых санкций для удаления приложений VK из App Store не было. Не очень понятно, почему такое решение было принято», - заявил министр, отметив, что в ведомстве данное решение расценивают «как недружественное по отношению к нашим пользователям».

Как писал сайт KP.RU, ранее представитель Apple Адам Дема объяснил решение компании. По его словам, Apple приняла решение об удалении сервисов российской компании VK из App Store из-за антироссийских санкций, принятых накануне властями Великобритании. Незадолго до этого Лондон на фоне проведения референдумов в Донбассе принял новые ограничения в отношении ряда российских предпринимателей, а также представителей государственных банков.