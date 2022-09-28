Россия
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
+10°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Политика28 сентября 2022 12:15

Глава Минцифры Шадаев заявил, что оснований для удаления сервисов VK из AppStore не было

Глава ведомства заявил, что данное решение остается непонятным
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Глава Минцифры Шадаев заявил, что оснований для удаления сервисов VK из AppStore не было

Глава Минцифры Шадаев заявил, что оснований для удаления сервисов VK из AppStore не было

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Никаких юридических оснований для удаления сервисов российской компании VK, в том числе социальной сети, из магазина приложений App Store для устройств на iOS не было. Такое заявление в среду, 28 сентября, сделал глава Минцирфы Максут Шадаев, указав на то, что теперь остается непонятным принятое решение.

«Никаких юридических оснований и новых санкций для удаления приложений VK из App Store не было. Не очень понятно, почему такое решение было принято», - заявил министр, отметив, что в ведомстве данное решение расценивают «как недружественное по отношению к нашим пользователям».

Как писал сайт KP.RU, ранее представитель Apple Адам Дема объяснил решение компании. По его словам, Apple приняла решение об удалении сервисов российской компании VK из App Store из-за антироссийских санкций, принятых накануне властями Великобритании. Незадолго до этого Лондон на фоне проведения референдумов в Донбассе принял новые ограничения в отношении ряда российских предпринимателей, а также представителей государственных банков.