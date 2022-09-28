Reuters: «Талибан»* договорился с Россией о поставках газа и пшеницы в Афганистан Фото: REUTERS

Движение «Талибан»* договорилось с российскими властями о поставках в Афганистан газа, дизельного топлива и пшеницы, рассказал исполняющий обязанности министра торговли и промышленности эмирата Хаджи Нооруддин Азизи.

По информации Reuters, талибы* заключили с Россией торговое соглашение на поставку в Афганистан ежегодно 500 тысяч сжиженного газа, около миллиона тонн бензина, миллиона тонн дизельного топлива и двух миллионов тонн пшеницы. Как сообщил Азизи, Москва предложила талибам* скидку.

Отмечается, что договор будет действовать в течение неопределенного испытательного периода. В случае удовлетворительных результатов стороны могут подписать долгосрочное соглашение.

Как писал сайт KP.RU, ранее посол России в Кабуле Дмитрий Жирнов заявил, что нужно работать с «Талибаном»* там, где это отвечает интересам Москвы.

*Запрещенная в России террористическая оргнизация