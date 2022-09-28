Портал "Объясняем.рф" уточнил критерии частичной мобилизации для срочников Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Граждане, которые на данный момент проходят срочную службу в армии, не подпадают под частичную мобилизацию. Об этом сказано на портале «Объясняем.рф», где уточняют, что срочников могут мобилизовать только после увольнения в запас.

«Могут, но только после его увольнения в запас», - сказано в ответе на вопрос, может ли быть мобилизован солдат-срочник при условии, что срок его службы по призыву заканчивается в октябре 2022 года.

На портале также говорится о том, что граждане, у которых есть военный билет с отметкой, что его обладатель не проходил службу, могут быть призваны в рамках мобилизации, однако не в приоритетном порядке.

Напомним, указ о проведении частичной мобилизации президент России Владимир Путин был подписал неделю назад, 21 сентября. Министр обороны РФ Сергея Шойгу сказал о том, что к призыву из запаса подлежат 300 тысяч граждан. Кроме того, военное ведомство уточнило категории граждан, которые не будут привлекаться к частичной мобилизации. В списке указаны сотрудники IT-сферы, а также телекоммуникаций и медиа.