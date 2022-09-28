Северная Осетия ограничит въезд машин в регион Фото: Олег УКЛАДОВ

Глава Северной Осетии Сергей Меняйло подписал указ о введении специального режима повышенной готовности, который ограничит въезд машин с рядом исключений в регион. Об этом в среду, 28 сентября, сообщила пресс-служба.

«Сергей Меняйло подписал указ о введении режима повышенной готовности в республике Северная Осетия-Алания», - говорится в заявлении пресс-службы в Telegram.

В тексте документа сказано о введении режима повышенной готовности со среды, 28 сентября, и до особого распоряжения на территориях муниципальных образований Ардонский район, Кировский район, а также Пригородный муниципальный район и городской округ Владикавказ.

Днем ранее, 27 сентября, власти региона заявили, что въезд в Северную Осетию может быть ограничен для граждан без прописки в регионе, указав на повышенное скопление автотранспорта на российско-грузинской границе.

По данным Министерства внутренних дел по Северной Осетии, за сутки с 25 по 26 сентября 2022 года через пункт пропуска «Верхний Ларс» на территорию Грузии въехало 10 808 россиян, а с 26 по 27 сентября – 9 440 граждан.