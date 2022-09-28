Сенатор от Крыма Ковитиди заявила, что процесс интеграции новых территорий может занять до десяти лет

Крым.г.Судак. Участники на фестивале молодых деятелей культуры `Таврида.Арт-2022` Фото: Михаил ФРОЛОВ

От 5 до 10 лет может занять процесс интеграции новых территорий в состав РФ. К такому заключению пришла сенатор от Крыма Ольга Ковитиди исходя из опыта присоединения территорий полуострова. Несмотря на то, что интеграция - небыстрая процедура, однако, такие вопросы, как соцподдержка и соцобеспечение, решатся в разы быстрее, уточнила она.

"Я думаю, что процесс интеграции займёт от 5 до 10 лет, исходя из опыта Крыма. Но многие направления будут решены быстрее, в первую очередь, те, что касаются социальной поддержки и социального обеспечения. Эти вопросы будут решаться в оперативном порядке, в первую очередь, их надо решить в максимально быстрые сроки", - заявила Ковитиди.

Тем временем вопросы социального обеспечения и поддержки граждан на присоединенных территориях уже поднимаются Советом Федерации при обсуждении бюджета на ближайшие три года. По словам представителей ведомства, решения по проекту бюджета будут принимать 3 октября.