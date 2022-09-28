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Общество28 сентября 2022 12:42

Сенатор от Крыма Ковитиди заявила, что процесс интеграции новых территорий может занять до десяти лет

Сенатор Ковитиди считает, что ряд процессов осуществится быстрее, чем интеграция
Владимир РОМАНЕНКО
Крым.г.Судак. Участники на фестивале молодых деятелей культуры `Таврида.Арт-2022`

Крым.г.Судак. Участники на фестивале молодых деятелей культуры `Таврида.Арт-2022`

Фото: Михаил ФРОЛОВ

От 5 до 10 лет может занять процесс интеграции новых территорий в состав РФ. К такому заключению пришла сенатор от Крыма Ольга Ковитиди исходя из опыта присоединения территорий полуострова. Несмотря на то, что интеграция - небыстрая процедура, однако, такие вопросы, как соцподдержка и соцобеспечение, решатся в разы быстрее, уточнила она.

"Я думаю, что процесс интеграции займёт от 5 до 10 лет, исходя из опыта Крыма. Но многие направления будут решены быстрее, в первую очередь, те, что касаются социальной поддержки и социального обеспечения. Эти вопросы будут решаться в оперативном порядке, в первую очередь, их надо решить в максимально быстрые сроки", - заявила Ковитиди.

Тем временем вопросы социального обеспечения и поддержки граждан на присоединенных территориях уже поднимаются Советом Федерации при обсуждении бюджета на ближайшие три года. По словам представителей ведомства, решения по проекту бюджета будут принимать 3 октября.