В Германии боятся, что обе нитки «Северного потока» окажутся непригодными для эксплуатации Фото: REUTERS

Обе нитки газопровода «Северный поток» могут оказаться навсегда непригодными для дальнейшего использования, полагают службы безопасности Германии.

Как передает газета Tagesspiegel со ссылкой на источники в правительственных кругах ФРГ, если трубопровод не отремонтировать в короткие сроки, то в него попадет много соленой морской воды, которая вызовет коррозию. Отмечается, что власти Германии уже усилили контроль над суверенными водами республики, а также обязали федеральные земли усилить защиту прибрежных районов Северного и Балтийского морей.

Как писал сайт KP.RU, вечером 26 сентября диспетчеры центра управления «Северного потока» зафиксировали падение давления на обеих нитках газопровода, также сообщалось о ЧП с падением давления на «Северном потоке-2».

Тем временем немецкие СМИ сообщили, что падение давления газа в газопроводе «Северный поток – 2» и обеих нитках «Северного потока», предположительно, связано с диверсией.

В Швеции в то же время сообщили о подводных взрывах в районе утечек газа на «Северных потоках».