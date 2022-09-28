Глава Запорожья Балицкий попросил Путина принять регион в состав России

Владимир Путин Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Глава администрации Запорожской области Евгений Балицкий обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой о принятии региона в состав РФ в качестве нового субъекта, об этом сегодня, 28 сентября, сообщает РИА Новости со ссылкой на соответствующий документ.

"Запорожская область обращается к Российской Федерации с предложением о принятии Запорожской области в Россию в качестве нового субъекта и заключении международного договора между РФ и Запорожской областью…", - отмечается в обращении Балицкого к российскому лидеру.

Ранее сайт KP.RU сообщал, что в избиркоме Запорожской области подвели итоги референдума о вхождении региона в состав Российской Федерации и сообщили, что после обработки 100% бюллетеней за вхождение в РФ проголосовали 93,11%.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". В настоящее время Россия готова продолжать переговоры с Украиной, замораживание переговорного процесса было инициировано Киевом, об этом ранее заявил руководитель российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский. Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 28 сентября 2022 года можно прочитать здесь.