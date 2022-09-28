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Общество28 сентября 2022 12:47

Назван предельный возраст подпадающих под мобилизацию граждан

Предельный возраст подпадающих под мобилизацию рядовых составляет 50 лет
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Назван предельный возраст подпадающих под мобилизацию граждан

Назван предельный возраст подпадающих под мобилизацию граждан

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Предельный возраст подпавшего под частичную мобилизацию рядового и сержантского состава составляет 50 лет. Об этом сказано правительством портал Объясняем.рф, где также отмечается, что в данном случае в приоритетном порядке призываются рядовые и сержанты до 35 лет.

«В приоритетном порядке призываются: рядовые и сержанты - до 35 лет; младшие офицеры - до 50 лет; старшие офицеры - до 55 лет. Предельный возраст призыва: для рядового и сержантского состава - до 50 лет; младшие офицеры - до 60 лет; старшие офицеры - до 65 лет», - уточняется в сообщение.

Напомним, президент России Владимир Путин подписал указ о проведении частичной мобилизации неделю назад, 21 сентября. Министр обороны РФ Сергея Шойгу в тот же день заявил о том, что к призыву из запаса подлежат примерно 300 тысяч граждан. Кроме того, в российском военном ведомстве уточнили категории граждан, которые не будут привлекаться к частичной мобилизации. В списке говорится о сотрудниках IT-сферы, а также телекоммуникаций и медиа.