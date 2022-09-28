Назван предельный возраст подпадающих под мобилизацию граждан Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Предельный возраст подпавшего под частичную мобилизацию рядового и сержантского состава составляет 50 лет. Об этом сказано правительством портал Объясняем.рф, где также отмечается, что в данном случае в приоритетном порядке призываются рядовые и сержанты до 35 лет.

«В приоритетном порядке призываются: рядовые и сержанты - до 35 лет; младшие офицеры - до 50 лет; старшие офицеры - до 55 лет. Предельный возраст призыва: для рядового и сержантского состава - до 50 лет; младшие офицеры - до 60 лет; старшие офицеры - до 65 лет», - уточняется в сообщение.

Напомним, президент России Владимир Путин подписал указ о проведении частичной мобилизации неделю назад, 21 сентября. Министр обороны РФ Сергея Шойгу в тот же день заявил о том, что к призыву из запаса подлежат примерно 300 тысяч граждан. Кроме того, в российском военном ведомстве уточнили категории граждан, которые не будут привлекаться к частичной мобилизации. В списке говорится о сотрудниках IT-сферы, а также телекоммуникаций и медиа.