«Воплотить его в жизнь удалось в рекордно короткие сроки»: в Липецкой области открылся завод по производству электромобилей EVOLUTE

Первый в России завод по выпуску электромобилей EVOLUTE сегодня запущен на предприятии «Моторинвест» в Краснинском районе Липецкой области. В торжественной церемонии открытия приняли участие заместитель главы Минпромторга России Альберт Каримов, заместитель министра экономразвития Максим Колесников, губернатор Липецкой области Игорь Артамонов и управляющий партнер «Моторинвест» Андрей Резников.

«В марте этого года мы подписали специальный инвестконтракт на реализацию данного проекта. Воплотить его в жизнь удалось в рекордно короткие сроки, - сообщил Игорь Артамонов. - Инвестиции составят 13 млрд рублей. Всего будет создано около 2000 рабочих мест. Очень приятно, что Минпромторг доверил Липецкой области реализацию такого проекта. Теперь люди получат новые рабочие места, бюджет – дополнительные налоговые отчисления. Завод открывается в довольно непростой период. Но его масштабы говорят о том, что на фоне санкций и некоторых трудностей развитие экономики, а вместе с тем и импортозамещение идут уверенными темпами. Задача на будущее - локализация производства. В регионе есть предприятие способное наладить выпуск аккумуляторов. Будем работать в этом направлении».

«В текущих условиях, после ухода ряда иностранных производителей, российский автопром проходит фактически «полную перезагрузку», - пояснил заместитель председателя правительства РФ – Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров. - Сегодня перед нами стоит задача вернуть на рынок разнообразие моделей и комплектаций и расширить ассортимент автомобилей, доступных нашим гражданам с государственной поддержкой. Сегодня сделан ещё один шаг в этом направлении: к программе Минпромторга по льготному автокредитованию присоединяются автомобили Evolute, на которые будет действовать повышенная скидка - 35% от стоимости».

Для гостей провели экскурсию по цехам завода. С 2023 года здесь будет запущено производство полного цикла со сваркой, покраской и сборкой электрокаров. Пока же работает один цех по сборке, где трудятся 150 человек. Почти все процессы автоматизированы. Каждые 8 минут с конвейера сходит новая машина.

Седан Evolute I-Pro оснащен тяговой батареей ёмкостью 53 кВт, запасом хода в 420 км. Мощность электродвигателя 150 л.с. Официальные дилеры начнут прием заказов на седан I-Pro уже в октябре этого года.

В линейке Evolute также появятся кроссоверы I-Joy и I-Jet, минивен Evolute I-Van. Сегодня эти модели также представили на открытии. Всего на заводе планируют производить 100 тысяч электромобилей в год.

Липецкая область также вошла в пилот по созданию зарядной инфраструктуры для электротранспорта. Как рассказал замминистра экономического развития Максим Колесников, в 2023 году предусмотрено софинансирование затрат на создание быстрых зарядных станций до 60%. Они смогут зарядить аккумулятор электромобиля в среднем за 20 минут.