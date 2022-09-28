Глава Минцифры России заявил, что в стране нет планов закрывать YouTube Фото: REUTERS

Власти России по-прежнему не планируют закрывать видеохостинг YouTube, заявил министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максут Шадаев.

«У нас по-прежнему нет планов закрывать YouTube», – сказал глава Минцифры России в беседе с журналистами.

Как писал сайт KP.RU, в мае этого года генеральный директор YouTube Сьюзан Воджицки, выступая на Всемирном экономическом форуме в Давосе, заявила, что видеохостинг считает важным обеспечивать жителей России доступ к независимой информации и поэтому собирается продолжать свою работу в стране.

Напомним, ранее Шадаев говорил, что в России не собираются закрывать YouTube.

Председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас заявил, что YouTube будет заблокирован в России, если не будет следовать закону.