В Совфеде предложили передавать правоохранителям списки школьников с психическими отклонениями Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Сенаторы в России предложили передавать правоохранительным органам сведения о выпускниках школ с психическими отклонениями, чтобы избежать в будущем ситуаций с вооруженными нападениями на учебные заведения. Об этом сообщила сегодня, 28 сентября, глава комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова.

"Буквально вчера у меня была беседа с министром чрезвычайных ситуаций РФ, в понедельник у нас будет встреча. У нас есть законодательная инициатива - она касается снятия противоречий в законе об охране здоровья граждан и в законе о полиции", - рассказала сенатор в ходе пресс-конференции в "Парламентской газете".

Ранее сайт IZH.KP.RU сообщал, что бывший ученик школы №88 устроил стрельбу в школе. Впоследствии выяснилось, что он стоял на учете с диагнозом шизофрения.

Напомним, в 2021-м году стрельба также произошла в одной из школ Пермского края. По одной из версий, 12-летний подросток принес в учебное заведение оружие, чтобы разобраться с девочкой, а перед тем, как начать стрелять, нес околесицу про Бога, якобы ночью ему приснился Бог и сказал, что ему нужно идти в школу и стрелять.