Россия
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
+10°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Политика28 сентября 2022 13:24

В Госдуме считают, что решение о закрытии российских границ никто не принимал

Депутат Госдумы Нилов полагает, что сейчас не время вводить новый "железный занавес
Владимир РОМАНЕНКО
Москва. Руководитель Высшего совета ЛДПР Ярослав Нилов, руководитель фракции ЛДПР, председатель комитета Госдумы РФ по международным делам Леонид Слуцкий и первый заместитель руководителя Центрального аппарата ЛДПР Алексей Диденко (слева направо) во время пресс-конференции, посвященной итогам внеочередного съезда ЛДПР, во время которого Леонид Слуцкий был избран председателем партии.

Москва. Руководитель Высшего совета ЛДПР Ярослав Нилов, руководитель фракции ЛДПР, председатель комитета Госдумы РФ по международным делам Леонид Слуцкий и первый заместитель руководителя Центрального аппарата ЛДПР Алексей Диденко (слева направо) во время пресс-конференции, посвященной итогам внеочередного съезда ЛДПР, во время которого Леонид Слуцкий был избран председателем партии.

Фото: Олег АДАМОВИЧ

Закрывать границы пока никто не собирается, считает замруководителя фракции ЛДПР в Госдуме Ярослав Нилов. Сейчас, по его мнению, не время, чтобы опускать “железный занавес”. Об этом он написал в своем телеграм-канале.

"Решения относительно закрытия границ никто, разумеется, принимать не будет. Россия остается правовым государством, где для уклонистов будут действовать свои законодательные рычаги", - отреагировал Носов на предложения коллег-депутатов полностью закрыть границы РФ.

Нилов подчеркнул, что многое сейчас на кону и "не те времена, чтобы вводить новый "железный занавес", особенно, “когда это уже делают за нас".

“Но подобные высказывания на фоне и без того раскаленного тяжёлыми временами и информационными войнами общества только способствуют его расслоению и порождают крайне негативную реакцию. Мы против таких спонтанно-эмоциональных инициатив”, - пишет Нилов.

Тем не менее в приграничных регионах органы власти обсуждают введения ограничений на въезд. Например, глава Северной Осетии Сергей Меняйло подписал указ о введении специального режима повышенной готовности, который ограничит въезд машин с рядом исключений в регион.

Идеи закрыть границы поступают не только с российской стороны, но и из за рубежа. Депутат парламента Грузии, оппозиционный политик Нона Мамулашвили заявила, что власти государства с 26 сентября 2022 года могут закрыть въезд в страну для россиян мужского пола.