В Госдуме считают, что решение о закрытии российских границ никто не принимал

Москва. Руководитель Высшего совета ЛДПР Ярослав Нилов, руководитель фракции ЛДПР, председатель комитета Госдумы РФ по международным делам Леонид Слуцкий и первый заместитель руководителя Центрального аппарата ЛДПР Алексей Диденко (слева направо) во время пресс-конференции, посвященной итогам внеочередного съезда ЛДПР, во время которого Леонид Слуцкий был избран председателем партии. Фото: Олег АДАМОВИЧ

Закрывать границы пока никто не собирается, считает замруководителя фракции ЛДПР в Госдуме Ярослав Нилов. Сейчас, по его мнению, не время, чтобы опускать “железный занавес”. Об этом он написал в своем телеграм-канале.

"Решения относительно закрытия границ никто, разумеется, принимать не будет. Россия остается правовым государством, где для уклонистов будут действовать свои законодательные рычаги", - отреагировал Носов на предложения коллег-депутатов полностью закрыть границы РФ.

Нилов подчеркнул, что многое сейчас на кону и "не те времена, чтобы вводить новый "железный занавес", особенно, “когда это уже делают за нас".

“Но подобные высказывания на фоне и без того раскаленного тяжёлыми временами и информационными войнами общества только способствуют его расслоению и порождают крайне негативную реакцию. Мы против таких спонтанно-эмоциональных инициатив”, - пишет Нилов.

Тем не менее в приграничных регионах органы власти обсуждают введения ограничений на въезд. Например, глава Северной Осетии Сергей Меняйло подписал указ о введении специального режима повышенной готовности, который ограничит въезд машин с рядом исключений в регион.

Идеи закрыть границы поступают не только с российской стороны, но и из за рубежа. Депутат парламента Грузии, оппозиционный политик Нона Мамулашвили заявила, что власти государства с 26 сентября 2022 года могут закрыть въезд в страну для россиян мужского пола.