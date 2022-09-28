Служба судебных приставов приостановит взыскание долгов с мобилизованных Фото: Андрей МИРЕЙКО

Федеральная служба судебных приставов (ФСПП) России приостановит взыскание долгов с мобилизованных граждан, сообщила пресс-служба ведомства.

«В соответствии с частью 2 статьи 40 ФЗ «Об исполнительном производстве» судебным приставом-исполнителем исполнительное производство может быть приостановлено полностью или частично», – говорится на сайте ФСПП.

Решение о приостановке взыскания долгов по исполнительному производству принимается по заявлению должника, проходящего военную службу по призыву. Заявление можно подать на призывных пунктах военкоматов, где будут присутствовать сотрудники службы судебных приставов.

Как писал сайт KP.RU, накануне в Госдуме прошло первое чтение законопроекта о предоставлении кредитных каникул для мобилизованных граждан. Отсрочку по платежам – потребительским и ипотечным кредитам и займам – получат граждане, призванные на частичную мобилизацию и по контракту, а также находящиеся у них на иждивении лица.