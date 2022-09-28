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В мире28 сентября 2022 13:51

Правительство Австрии выделит 1,3 млрд евро для поддержки предприятий в период энергокризиса

Власти перекроют 30% дополнительных расходов предприятия при условии, что те будут соблюдать определенные требования
Владимир РОМАНЕНКО
Южная Корея, Пхенчхан. Спортсмены сборной Австрии во время парада атлетов на церемонии закрытия XXIII зимних Олимпийских игр на Олимпийском стадионе.

Южная Корея, Пхенчхан. Спортсмены сборной Австрии во время парада атлетов на церемонии закрытия XXIII зимних Олимпийских игр на Олимпийском стадионе.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Власти Австрии выделят 1,3 млрд евро для компенсации возросших затрат предприятий на электроэнергию. Об этом решении канцлер Австрии Карл Нехаммер сообщил на пресс-конференции. Помощь будет оказываться энергоемким организациям, выполняющим соответствующие условия, и чьи затраты энергии составляют 3% от оборота.

Сама мера направлена на поддержку как крупных, так и малых предприятий. Предполагается, что таким образом государство поможет покрыть 30% дополнительных расходов на электроэнергию, природный газ и топливо, пояснил министр экономики Мартин Кохер.

Министр энергетики Леоноре Гевесслер уточнила, что предприятия могут рассчитывать на субсидии при соблюдении некоторых условий. Например, рестораны должны уйти от использования уличных обогревателей, а подсветку витрин нужно будет выключать после 22:00.

Напомним, экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль обвинял европейские власти в усугублении энергокризиса. По его словам, Австрия еще в 2021 году испытывала трудности с электроэнергией. Страна уже больше года с этим справлялась, но грядет зима в условиях газового кризиса.