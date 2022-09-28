Правительство Австрии выделит 1,3 млрд евро для поддержки предприятий в период энергокризиса

Южная Корея, Пхенчхан. Спортсмены сборной Австрии во время парада атлетов на церемонии закрытия XXIII зимних Олимпийских игр на Олимпийском стадионе. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Власти Австрии выделят 1,3 млрд евро для компенсации возросших затрат предприятий на электроэнергию. Об этом решении канцлер Австрии Карл Нехаммер сообщил на пресс-конференции. Помощь будет оказываться энергоемким организациям, выполняющим соответствующие условия, и чьи затраты энергии составляют 3% от оборота.

Сама мера направлена на поддержку как крупных, так и малых предприятий. Предполагается, что таким образом государство поможет покрыть 30% дополнительных расходов на электроэнергию, природный газ и топливо, пояснил министр экономики Мартин Кохер.

Министр энергетики Леоноре Гевесслер уточнила, что предприятия могут рассчитывать на субсидии при соблюдении некоторых условий. Например, рестораны должны уйти от использования уличных обогревателей, а подсветку витрин нужно будет выключать после 22:00.

Напомним, экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль обвинял европейские власти в усугублении энергокризиса. По его словам, Австрия еще в 2021 году испытывала трудности с электроэнергией. Страна уже больше года с этим справлялась, но грядет зима в условиях газового кризиса.