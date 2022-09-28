Госдума приняла законопроект о кредитных каникулах для мобилизованных Фото: Артем КИЛЬКИН

Государственная дума приняла во втором и третьем чтении изменения, предполагающие кредитные каникулы для граждан, призванных в армию в рамках частичной мобилизации.

«В соответствии с законопроектом, военнослужащему-заемщику предоставляется право обратиться к кредитору с требованием об изменении условий договора, предусматривающим приостановление исполнения обязательств на срок, не превышающий срока военной службы, или об уменьшении размера платежей в течение льготного периода», – сказано на сайте Госдумы.

Это право будет распространено также на членов семей и лиц, находящихся на иждивении у мобилизованных. Как уточняется в сообщении, получить право на кредитные каникулы можно будет в любой момент в течение действия договора, но не позднее 31 декабря 2023 года. Мера действует только для тех кредитов, по которым отсрочка ранее не предоставлялась. Ограничение «одни каникулы на один кредит» на мобилизованных не распространится.

Кроме мобилизованных правом на отсрочку по выплате кредита смогут воспользоваться военнослужащие по контракту, добровольцы и индивидуальные предприниматели. Также закон будет распространяться на пограничников, которые находятся на территории России, но задействованы в спецоперации. В сообщении отмечается, что при освобождении от оплаты кредита при гибели или инвалидности I группы долг будет списан полностью.