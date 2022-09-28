В Чувашии состоялась большая встреча аккредитованных ИТ-компаний

Встреча прошла на площадке Сбера, организаторами стали Минцифры ЧР и Ассоциация по содействию развитию информационных технологий «ИТ-кластер Чувашской Республики».

В режиме видеоконференции замдиректора Департамента цифровой трансформации и координации бюджетных расходов Минцифры РФ Юрий Зарубин рассказал о ведущих тенденциях развития отрасли в России и об инициативах, реализуемых ведомством, которые направлены на повышение цифровых компетенций граждан. Помимо этого, Юрий Зарубин отдельно остановился на мерах поддержки ИТ-специалистов и пояснил, что при разработке мер поддержки учтены все потребности ИТ-сообщества, потому что важно, чтобы отрасль стабильно функционировала.

По словам министра цифрового развития, информационной политики и массовых коммуникаций региона Кристины Майниной, сейчас в Чувашии зарегистрировано 460 компаний, которые ведут деятельность в области информации и связи и где работают порядка 6500 ИТ-специалистов. Кроме того, министр рассказала об открытии первого ИТ-класса на базе СОШ №1 г. Цивильска. Как добавила Кристина Майнина, в планах также значится открытие еще десяти таких классов, а также образовательной площадки «Школа 21» — это бесплатная школы программирования от Сбера и цифрового колледжа «Синергия».

В ходе встречи председатель правления Ассоциации «ИТ-кластер Чувашской Республики» Владимир Лидерман отметил, что общая задача сегодня — заинтересовать талантливых ИТ-сферой и создать для них все условия, чтобы после школы они поступили в вуз в Чувашии и остались здесь работать. Также Владимир Лидерман пригласил ИТ-компании вступить в Ассоциацию, которая со временем должна перерасти в кластер, что, в свою очередь, позволит претендовать на получение поддержки из бюджета страны.

В завершении встречи Кристина Майнина выразила надежду, что такие встречи будут происходить чаще, ведь сейчас на ИТ-отрасль возлагаются большие надежды как со стороны общества, так и со стороны и государства.