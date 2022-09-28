Новый список санкций против России объявят 29 сентября 2022

Президент Еврокомиссии обращается к СМИ по поводу украинского кризиса в Брюсселе Фото: REUTERS

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в среду объявит о новых санкциях против России, сообщает издание Bloomberg. Государства-члены Европейского Союза рассматривают множество различных мер ограничения Москвы, включая ограничение цен на российскую нефть. Урсула фон дер Ляйен и главный дипломат ЕС Жозеп Боррель должны выступить с заявлением.

"Глава ЕК объявит о новых санкциях против РФ в среду", - говорится в сообщении агентства.

Отдельно европейские государства обдумывали, как отреагировать на ситуацию с газопроводом «Северный поток». Йенс Столтенберг, генеральный секретарь военного альянса НАТО, заявил после встречи с министром обороны Дании Мортеном Бодсковым, что они обсудили «защиту критически важной инфраструктуры», пишет издание.

На данный момент свыше 60% российской экспортной нефти находится под санкциями или их угрозой. Главный директор по энергетическому направлению фонда "Институт энергетики и финансов" Алексей Громов поделился статистикой на 28 сентября 2022 года. Он считает, что высвободившиеся объемы перенаправляют с Запада на Восток, но это длительный процесс, требующий вложений в развитие соответствующей инфраструктуры