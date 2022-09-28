Вучич заявил, что Сербия не признает референдумы в Донбассе, Херсонской области и Запорожье Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Сербия не может признать референдумы о вхождении в состав России, прошедшие в Донбассе, Херсонской и Запорожской областях, заявил журналистам президент балканской республики Александар Вучич.

«Сербия не может это признать, не признает, потому что Сербия придерживается Устава ООН. Мы защищаем собственную территориальную целостность, и в наших интересах защищать территориальную целостность международно признанных стран», – сказал политик.

Как заявил сербский лидер, он «не борется ни за Путина, ни за Байдена», а хочет лишь процветания своей страны и народа. По словам Вучича, его «не волнуют все иностранные лидеры и их сигналы Сербии».

Накануне в репсубликах Донбасса, Херсонской и Запорожской областях завершились референдумы о присоединении к России. Сайт KP.RU писал о результатах референдумов: во всех регионах результаты референдума признаны состоявшимися.