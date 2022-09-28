В Белгородской области при взрыве боеприпаса пострадали 14 человек Фото: пресс-служба департамента строительства и транспорта Белгородской области

В Белгородской области произошел взрыв боеприпаса, в результате чего пострадали 14 человек, сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

«Из-за человеческого фактора произошла детонация боеприпаса в Валуйском городском округе. Есть пострадавшие – 14 человек, у них ранения различной степени тяжести. Вся необходимая медицинская помощь оказывается. Оперативные службы находятся на месте и занимаются расследованием произошедшего», – написал он в своем Telegram-канале.

Накануне белгородское село Зиборовка подверглось обстрелу со стороны Украины.

Ранее в результате обстрела Вооруженными силами Украины в Валуйках Белгородской области получили повреждения 86 домов.

Как писал сайт KP.RU, на прошлой неделе председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело в связи с обстрелом территории Курской и Белгородской областей.