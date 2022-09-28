МИД России заявил, что референдумы прошли в соответствии с международным правом Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Референдумы в Херсонской и Запорожской областях, в ДНР и ЛНР прошли в полном соответствии с нормами и принципами международного права, сообщили в министерстве иностранных дел России.

"Референдумы были проведены в полном соответствии с нормами и принципами международного права", - подчеркивается в заявлении на портале ведомства.

Также в ведомстве в указали, что жители Донбасса и юга Украины реализовали "свое законное право на самоопределение", сославшись на устав ООН, международные пакты о правах человека 1966 года и другие документы.

Ранее сайт KP.RU писал, что ДНР, ЛНР, Запорожье и Херсон проголосовали за присоединение к России. Также сообщалось об итогах референдумов.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". В настоящее время Россия готова продолжать переговоры с Украиной, замораживание переговорного процесса было инициировано Киевом, об этом ранее заявил руководитель российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский. Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 28 сентября 2022 года можно прочитать здесь.