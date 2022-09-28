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Политика28 сентября 2022 15:31

Совбез ООН проведет срочное заседание по диверсиям на "Северных потоках" 30 сентября 2022 года

Об этом сообщил первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский
Анна БЕЗРУКОВА
Анна БЕЗРУКОВА
Совбез ООН проведет срочное заседание по диверсиям на "Северных потоках" 30 сентября 2022 года

Совбез ООН проведет срочное заседание по диверсиям на "Северных потоках" 30 сентября 2022 года

Фото: REUTERS

Срочное заседание Совбеза ООН в связи с диверсиями против газопровода "Северный поток" назначено на 22.00 по московскому времени пятницы, 30 сентября, сообщил в своем Телеграм-канале первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский.

"Французское председательство в Совбезе проинформировало нас, что с учетом загруженности графика работы Совбеза (завтра утром и после обеда уже есть встречи) запрошенное нами заседание по диверсиям против "Северного потока" назначено на 15.00 по Нью-Йорку (22.00 по Москве) пятницы, 30 сентября",- уточнил Полянский.

Напомним, в понедельник, в девятом часу вечера к северо-востоку от датского острова Борнхольм закипело Балтийское море. Это зафиксировало проходившее мимо судно, а позже целое поле пузырей на воде сфотографировали истребители Ф-16 ВВС Дании. Одновременно оператор газопровода Северный Поток-2 зафиксировал резкое снижение давления газа в обеих нитках (так часто называются газоносные трубы в обиходе).