Совбез ООН проведет срочное заседание по диверсиям на "Северных потоках" 30 сентября 2022 года Фото: REUTERS

Срочное заседание Совбеза ООН в связи с диверсиями против газопровода "Северный поток" назначено на 22.00 по московскому времени пятницы, 30 сентября, сообщил в своем Телеграм-канале первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский.

"Французское председательство в Совбезе проинформировало нас, что с учетом загруженности графика работы Совбеза (завтра утром и после обеда уже есть встречи) запрошенное нами заседание по диверсиям против "Северного потока" назначено на 15.00 по Нью-Йорку (22.00 по Москве) пятницы, 30 сентября",- уточнил Полянский.

Напомним, в понедельник, в девятом часу вечера к северо-востоку от датского острова Борнхольм закипело Балтийское море. Это зафиксировало проходившее мимо судно, а позже целое поле пузырей на воде сфотографировали истребители Ф-16 ВВС Дании. Одновременно оператор газопровода Северный Поток-2 зафиксировал резкое снижение давления газа в обеих нитках (так часто называются газоносные трубы в обиходе).