При въезде в Северную Осетию будут вручать повестки всем подлежащим частичной мобилизации

Москва. Мужчины, призванные на военную службу в ходе частичной мобилизации, в объединенном военном комиссариате Кунцевского района ЗАО. Президент РФ Владимир Путин 21 сентября подписал указ о проведении в стране частичной мобилизации. Фото: Михаил ФРОЛОВ

На въезде в Северную Осетию будут выдавать повестки всем подлежащим частичной мобилизации гражданам РФ. Об этом сообщил в своем телеграм-канале глава региона Сергей Меняйло, заявив, что проверка касается всех без исключения и привязки к региону.

"Кроме того, на въездах в республику и на МАПП "Верхний Ларс" организованы мобильные оперативные группы - они будут проверять въезжающих в республику. Если гражданин подлежит призыву, в соответствии с федеральным списком ему на месте вручат повестку. Теперь это будет касаться и граждан, которые стоят на воинском учете не только на территории Северной Осетии, но и в других регионах страны", - написал он.

Представителям военкоматов от Министерства обороны поступили списки с призывниками, по которым будут сверять всех проезжающих. Помимо проверки и выдачи повестки, представители военных комиссариатов будут объяснять, какие последствия ждут уклонистов в соответствии с законодательством РФ.

"Обращаю ваше внимание: эта работа будет проводиться в строгом соответствии с критериями, прописанными в указе президента страны! Это принципиальный момент", - пишет руководитель республики.

Напомним, глава Северной Осетии Сергей Меняйло также объявил положение чрезвычайной готовности в регионе в связи с тем, что на границе России и Грузии в “Верхнем Ларсе” участились случае пересечения границы в десятки раз после объявления частичной мобилизации. За минувшие двое суток через пограничный контроль прошло более 20 тысяч россиян на территорию Грузии.