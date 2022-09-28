Британец выгнал из дома украинскую беженку Софию Каркадым, ради которой бросил жену и детей

Британец Тони Гарнетт со скандалом выгнал из дома свою экс-возлюбленную, украинскую беженку Софию Каркадым, рассказав подробности расставания с девушкой местным изданиям.

“Я совершил ошибку, вступив в отношения с Софией. Я больше не могу терпеть ее оскорбления и гнев. Да, я чувствовал и думал, что влюблен в нее. Но в ней есть такая сторона, с которой я больше не могу мириться. Она злится и она агрессивна. В день нашей ссоры она схватила нож и несколько раз ударила им в стену…”, - рассказал журналистам британец.

В свою очередь, его бывшая возлюбленная обвинила его в пристрастии к онлайн-казино и курении “травки”. Девушка пока живет в гостинице и планирует вернуться обратно в Киев.

Ранее сообщалось,что чувства у Тони к Софии вспыхнули с первых минут знакомства.

Напомним, девушка прославилась на весь мир после статьи в местной прессе: "Украинская беженка за 10 дней увела британца из семьи с двумя детьми". В ней описывалось, как чета Гарнетт из Бетфорда приютила Софию, а та, как писали СМИ, якобы соблазнила 29-летнего Тони и увела его из семьи, где было двое детей.