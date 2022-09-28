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Политика28 сентября 2022 16:12

Еврокомиссия предложила запретить гражданам ЕС занимать руководящие должности в российских госкомпаниях

Россия не должна извлекать выгоду из знаний и опыта Евросоюза, заявила глава ЕК
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
Председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен

Председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен

Фото: REUTERS

Еврокомиссия предложила в рамках восьмого пакета санкций в отношении России запретить гражданам стран Евросоюза занимать руководящие должности в российских государственных компаниях. Об этом заявила председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен.

«Мы предлагаем…запретить гражданам ЕС занимать посты в руководящих органах российских государственных компаний», – приводятся слова главы Еврокомиссии на сайте ЕК.

Как заявила председатель Еврокомиссии, «Россия не должна извлекать выгоду из знаний и опыта Евросоюза».

Напомним, Еврокомиссия также предложила установить потолок цен на российскую нефть. Мера поможет снизить доходы России и сохранить стабильность мировых энергетических рынков, считает фон дер Ляйен.

Как писал сайт KP.RU, ранее запретить гражданам Евросоюза занимать руководящие должности в российских государственных компаниях призвали власти Германии.