Еврокомиссия предложила запретить гражданам ЕС занимать руководящие должности в российских госкомпаниях

Председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен Фото: REUTERS

Еврокомиссия предложила в рамках восьмого пакета санкций в отношении России запретить гражданам стран Евросоюза занимать руководящие должности в российских государственных компаниях. Об этом заявила председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен.

«Мы предлагаем…запретить гражданам ЕС занимать посты в руководящих органах российских государственных компаний», – приводятся слова главы Еврокомиссии на сайте ЕК.

Как заявила председатель Еврокомиссии, «Россия не должна извлекать выгоду из знаний и опыта Евросоюза».

Напомним, Еврокомиссия также предложила установить потолок цен на российскую нефть. Мера поможет снизить доходы России и сохранить стабильность мировых энергетических рынков, считает фон дер Ляйен.

Как писал сайт KP.RU, ранее запретить гражданам Евросоюза занимать руководящие должности в российских государственных компаниях призвали власти Германии.