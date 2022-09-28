Минфин США заявил о начале процесса установления потолка цен на российскую нефть Фото: Shutterstock

Процесс установления потолка цен нефть из России уже начат, однако порог ее цены еще не определен, заявила помощник министра финансов Соединенных Штатов по противодействию финансированию терроризма и преступлений Элизабет Розенберг.

«Процесс по установлению предельной цены на российскую нефть уже начался. Лимит стоимости пока не определен», – сказала она во время слушаний в Сенате Конгресса США.

Напомним, в среду, 28 сентября, Еврокомиссия (ЕК) предложила ввести потолок цен на нефть из России в рамках восьмого пакета санкций. Новые ограничения предлагается установить в связи с референдумами о вхождении в состав РФ республик Донбасса, Херсонской и Запорожской областей.

Как писал сайт KP.RU, министры финансов стран G7 согласились ввести лимит цен на российскую нефть. Ограничения введут с целью снижения доходов РФ и способности Москвы финансировать боевые действия.

Заместитель председателя правительства РФ Александр Новак заявлял, что Россия не будет поставлять нефть тем странам, которые поддержат установление потолка цен на российское топливо.