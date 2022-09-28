Захарова назвала срочное заседание Совбеза ООН по "Северным потокам" чрезвычайной мерой

Мария Захарова Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Заседание Совбеза ООН по ситуации с "Северными потоками" является одной из чрезвычайных мер, требуемых для привлечения внимания к проблеме, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

“Что касается нашей решительности - Совбез созывается не каждый день, это и правда одна из чрезвычайных мер привлечения международного внимания и постановки вопроса в международно-правовой плоскости", - сказала Захарова в эфире телеканала "Россия 1”.

Первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский ранее сообщил, что срочное заседание Совбеза ООН в связи с диверсиями против газопровода "Северный поток" назначено на 22.00 по московскому времени в пятницу, 30 сентября 2022 года.

Напомним, в понедельник, в девятом часу вечера к северо-востоку от датского острова Борнхольм закипело Балтийское море. Это зафиксировало проходившее мимо судно, а позже целое поле пузырей на воде сфотографировали истребители Ф-16 ВВС Дании. Одновременно оператор газопровода Северный Поток-2 зафиксировал резкое снижение давления газа в обеих нитках (так часто называются газоносные трубы в обиходе).