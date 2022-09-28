Юрист Смирнов рассказал, что страховщики по ОСАГО перешли на расчет деньгами Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Автоюрист Сергей Смирнов рассказал российским водителям, что на фоне проблем с наличием запчастей для машин в России все страховые компании перешли к денежным выплатам вместо направления на ремонт в рамках возмещения по ОСАГО.

- Фактически все страховые компании заменили натуральное возмещение на денежные выплаты, потому что они не укладываются в 30-дневный срок обеспечения ремонта автомобиля в автосервисе, - объяснил эксперт. Об этом пишет Газета.Ru.

Также по словам юриста, страховые компании теперь определяют выплату по другому. Например, если ущерб оценивается 200 тысяч рублей, то страховые компании готовы возместить только 100 тысяч рублей.

Ранее ФАН писал, что новое повышение коридора тарифов, а также разрешение страховщикам использовать при расчете цены неоригинальных запчастей окажут влияние лишь на "аварийных" водителей. Теперь по новым правилам, компании с 11 сентября 2022 года при расчете стоимости ОСАГО получат возможность использовать цены на аналоги оригинальных автозапчастей.