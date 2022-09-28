Эндокринолог Михалева предупредила об опасности употребления кофе с молочными продуктами при недостатке кальция Фото: Вадим ПОПОВ

Врач-эндокринолог, диетолог, ведущий специалист "СМ-Клиника" Оксана Михалева рассказала, в каких случаях кофе опасно сочетать с некоторыми продуктами.

По словам эксперта, прежде всего речь идет о продуктах , которые богаты кальцием и железом.

- Связано это с тем, что в кофе содержатся дубильные и связывающие вещества, например, танины. Они придают специфический горький привкус напитку. Но эти вещества способствуют связыванию в кишечнике важных элементов - кальция и железа, поэтому человек может их недополучать, - пояснила специалист в беседе с изданием Газета.Ru.

Михалева также обратила внимание, что наиболее актуально для подростков, беременных женщин и пожилых людей.

- Если вы любите выпить кофе с молоком или сливками, то это, конечно, не вредно, но нужно понимать, что из этой порции молока всасывание кальция будет минимальным. То же самое касается усвоения железа, - рассказала эндокринолог.

Ранее ФАН писал, что образованию тромбов способствуют различные факторы, в числе которых и питание. Ученым удалось доказать, что риск возникновения недуга повышается из-за кофе. Оказалось, что кофеин стимулирует свертывание крови на фоне обезвоживания.