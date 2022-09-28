Премьер Британии Трасс пообещала Зеленскому поддерживать Украину, «пока Путин не потерпит поражение»

Премьер-министр Великобритании Элизабет Трасс Фото: REUTERS

Великобритания будет поддерживать Украину до тех пор, пока президент России Владимир Путин не потерпит поражение, заявила премьер-министр Соединенного Королевства Элизабет Трасс в телефонной беседе с украинским лидером Владимиром Зеленским.

«Премьер-министр ясно дал понять, что Великобритания никогда не признает попытки аннексировать суверенные территории. Она повторила, что Украина может рассчитывать на поддержку Великобритании до тех пор, пока президент Путин не потерпит поражение», – сказано на сайте британского правительства.

Напомним, британская The Times со ссылкой на источник в Министерстве обороны Великобритании сообщала, что финансовая поддержка Украины Лондоном иссякнет к концу 2022 года.

Как писал сайт KP.RU, ранее канцлер Германии Олаф Шольц пообещал украинскому президенту Зеленскому помощь, в том числе оружием.