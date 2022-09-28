В Чехии проходят массовые акции протеста против правительства Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Массовые акции протеста против политики правительства, возглавляемого Петром Фиалой, проходят сегодня, 28 сентября, в Чехии. Крупнейший из них стартовал в 14:00 (15:00 по московскому времени) на Вацлавской площади в центре Праги.

Митинги проводятся под лозунгом "Чехия на первом месте!". Их организаторами стали гражданские активисты, по инициативе которых в Праге 3 сентября 2022 года прошел антиправительственный митинг, участниками которого стали около 70 тыс. человек. Участники митинга выражают протест против действий властей в период энергокризиса. На фоне роста инфляции правительство, по мнению ораторов, принимает неэффективные меры для помощи бизнесу и населению.

Ранее сообщалось, что в центре Кишинева прошла акция протеста против повышения тарифов на газ. Пенсионеры Молдавии потребовали отставки президента и правительства.

Также ранее сообщалось, что канадские дальнобойщики едут “Конвоем свободы” на Оттаву для участия в масштабной акции протеста.